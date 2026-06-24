В Румынии выступили против флага России на этапе Кубка мира

Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок выразил несогласие с возвращением российским спортсменам права выступать под символикой страны. Его слова приводит Media Fax.

«Когда мы давали разрешение на проведение турнира в нашем городе, то нам сообщили, что Россия не сможет использовать свой гимн и флаг в ходе соревнований. Я хочу четко обозначить свою позицию — в Клуже не будет звучать российский гимн, а спортсмены не будут выступать под своим флагом», — указал он.

Город Клуж-Напока должен принять этап Кубка мира по художественной гимнастике с 26 по 28 июня. Российские спортсменки должны выступить с флагом и гимном.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности.