Суперкомпьютер назвал фаворита на победу в ЧМ-2026

Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал нового фаворита на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года, обновив прогноз после окончания первого тура группового этапа. Информация об этом опубликована на сайте Opta Analyst.

До старта мундиаля главным фаворитом суперкомпьютер называл сборную Испании, теперь же главным претендентом на победу считается сборная Франции, чьи шансы оказываются в 15,7%. Вторую строчку по этому показателю разделили сборные Англии и Аргентины, вероятность победы каждой из которых составляет 12,3%.

А вот Испания оказалась на четвертой позиции — шансы оцениваются в 12,1%.

На чемпионате мира завершается второй тур группового этапа. Выход в плей-офф уже гарантировали себе сборные Мексики, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.

Чемпионат мира — 2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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