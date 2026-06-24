Загитова защитила еще один диплом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале рассказала, что завершила обучения в Президентской академии Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Ну что, друзья. Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило. Жду ваших поздравлений», — заявила она.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Это второе высшее образование спортсменки. В 2024 году Загитова окончила РАНХиГС по специальности «Продюсирование и культурная политика».

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова объявила дату открытия своей школы фигурного катания.