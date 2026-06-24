«Сколько ты зарабатываешь»: российский футболист сравнил менталитет в США и России

Экс-игрок сборной России Сенников: мысли остаться в США у меня не было

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников сравнил менталитет русских и американцев. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Больше я люблю Россию. А в США просто появились друзья, потому иногда туда хочется поехать. Мысли остаться там у меня не было. В США менталитет другой совсем. Сразу спрашивают, откуда ты, сколько зарабатываешь, чем занимаешься», — указал он.

Сенников наиболее известен по многолетним выступлениям за московский «Локомотив» и сборную России. В составе «железнодорожников» он дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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