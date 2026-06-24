Месси ответил, сыграет ли на ЧМ-2030

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси не стал конкретно отвечать на вопрос про свое участие в чемпионате мира — 2026. Его слова приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Не знаю. Честно говоря, сейчас об этом не думаю. Это кажется довольно далекой перспективой… Как я уже сказал, живу одним днем ​​и сосредоточен на настоящем», — заявил он.

24 июня Месси исполнилось 39 лет.

22 июня сборная Аргентины обыграла Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0.

Лионель Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сборная Аргентины поздравила Месси с 39-м днем рождения.