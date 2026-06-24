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Российская теннисистка проиграла 105-й ракетке мира на турнире в Германии

Теннисистка Калинская не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
Benoit Tessier/Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге (Германия).

В матче 1/8 финала она проиграла представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе, занимающей в мировом рейтинге 105-е место. Встреча, которая продолжалась 1 час 40 минут, завершилась в двух сетах с результатом 5:7, 2:6.

Калинская подала навылет четыре раза, сделала восемь двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Русе сделала девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Калинская — победительница четырех турниров WTA в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на четыре года за отказ от допинг-теста.

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