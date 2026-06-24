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Российский футболист вернулся из Турции

Экс-игрок «Динамо» Макаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»
ФК «Динамо» Москва

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров в ближайшее время станет игроком самарских «Крыльев Советов», сообщает Иван Карпов.

По информации источника, экс-футболист столичного «Динамо» подпишет контракт до лета 2027 года без опции продления. В данный момент игрок находится на медосмотре в Москве, по окончании которого вылетит в Самару для оформления всех документов.

27 января 2026 года Макаров перешел турецкий «Кайсериспор» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне футболист провел за столичный клуб 12 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

До этого Макаров был отправлен во вторую команду после того, как публично подверг критике главного тренера клуб Ролана Гусева, который 23 декабря стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

В межсезонье «Динамо» возглавил немец Сандро Шварц.

Ранее стало известно, где продолжит карьеру легенда «Динамо».

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