Стало известно, где продолжит карьеру легенда «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Николя Муми Нгамале продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает «Советский спорт».

По информации источника, в ближайшее время футболист официально подпишет контракт с одним из клубов Суперлиги Саудовской Аравии.

Текущий контракт Нгамале с «Динамо» истекает 30 июня 2026 года.

Нгамале, которому 31 год, перешел в московское «Динамо» на позицию вингера в сентябре 2022 года, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа прошлого года африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

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