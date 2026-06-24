Сборной Ирана разрешили въехать в США за два дня до игры с Египтом на ЧМ-2026

Представители сборной Ирана смогут выехать на территорию США перед матчем третьего тура чемпионата мира по футболу 2026 года против Египта за двое суток. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам представителя Министерства внутренней безопасности США, несмотря на послабления в режиме въезда, покинуть территорию страны иранцы все также будут должны сразу по окончании игры.

Матч между Ираном и Египтом состоится 27 июня в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».

Сборная Ирана сыграла вничью с командой Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась с результатом 0:0. На 66-й минуте бельгийская сборная осталась в меньшинстве после того, как Натан Нгой получил прямую красную карточку. На 25-й минуте игры сборная Ирана имела возможность открыть счет в матче, отличился Мехди Тареми, однако гол был отменен из-за офсайда.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее в ФИФА назвали ЧМ-2026 лучшим в истории.