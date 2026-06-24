В ФИФА назвали ЧМ-2026 лучшим в истории

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что считает чемпионат мира 2026 года лучшим в истории. Его слова приводит пресс-служба организации.

«Это самое успешное событие в истории. Стадионы полны, в городах много людей, атмосфера великолепна. На стадионах много семей, много детей, много женщин, и это действительно прекрасно», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канада. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

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