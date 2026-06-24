Неймар вернулся в сборную Бразилии

Тренер Бразилии Анчелотти выпустит Неймара в матче против Шотландии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что Неймар сыграет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Шотландии. Его слова приводит Globo.

«Мы очень рады, что он вернулся, он выйдет на поле. Благодаря своим качествам он может помочь команде. Я очень доволен им. Даже когда он не играет, он помогает своим опытом, знанием игры, помогает молодым игрокам. Он отлично справляется», — сказал Анчелотти.

Игра против Шотландии состоится 25 июня, стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.

34-летний форвард пропустил стартовые матчи против Марокко и Гаити из-за травмы правой икроножной мышцы второй степени. Врачи запретили ему выходить на поле из-за мышечного надрыва и отека.

В активе 34-летнего форварда — 79 голов в 128 матчах за национальную команду. По этому показателю он является лучшим снайпером в истории сборной Бразилии.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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