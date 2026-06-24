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Неймар может сыграть за Бразилию в матче с Шотландией

Тренер Бразилии заявил, что Неймар готов к матчу с Шотландией
Ahmed Yosri/Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Неймар полностью восстановился от травмы и готов выйти на поле в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Шотландии, передает инсайдер Фабрицио Романо.

«Неймар может играть, он тренируется очень хорошо и готов. Я очень доволен им», — сказал Анчелотти.

34-летний форвард пропустил стартовые матчи против Марокко и Гаити из-за травмы правой икроножной мышцы второй степени. Врачи запретили ему выходить на поле из-за мышечного надрыва и отека.

В активе 34-летнего форварда — 79 голов в 128 матчах за национальную команду. По этому показателю он является лучшим снайпером в истории сборной Бразилии.

Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:0. На 23-й минуте Матеус Кунья вывел Бразилию вперед, а на 36-й оформил дубль. Перед самым перерывом отличился Винисиус Жуниор.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Неймара назвали одним из лучших футболистов мира.

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