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Спорт

Панама стала пятой командой, вылетевшей с ЧМ досрочно

Панама стала пятой командой, досрочно потерявшей шансы на выход из группы на ЧМ
Thomas Mukoya/Reuters

Сборная Панамы лишилась возможности пробиться в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года после поражения от команды Хорватии во встрече второго тура со счетом 0:1.

В первом туре панамцы уступили Гане с тем же счетом 0:1. Таким образом, после двух поражений команда не набрала ни одного очка и досрочно завершила борьбу за выход из группы. Панама присоединилась к сборным Гаити, Турции, Туниса и Иордании, которые ранее также потеряли шансы на попадание в плей-офф.

Победа позволила хорватам подняться на третье место в группе L с тремя очками. Панама осталась на последней строчке без набранных баллов. В третьем туре 28 июня Хорватия встретится с Ганой, а Панама сыграет с Англией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Гарри Кейн признал, что разочарован результатом матча Англии с Ганой на ЧМ-2026.

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