Сборная Хорватии обыграла Панаму в матче ЧМ-2026

Сборная Хорватии с минимальным счетом обыграла Панаму в матче ЧМ-2026

Сборная Хорватии обыграла команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 54-й минуте забил нападающий Анте Будимир. Станишич обыгрался в стенку с Марко Пашаличем на правом фланге, вошел в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где Будимир замкнул в пустой створ.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победа позволила хорватам подняться на третье место в группе L с тремя очками. Панама осталась на последней строчке без набранных баллов. В третьем туре 28 июня Хорватия встретится с Ганой, а Панама сыграет с Англией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Гарри Кейн признал, что разочарован результатом матча Англии с Ганой на ЧМ-2026.