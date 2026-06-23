Инфантино заявил, что он вместе с Трампом вручит трофей победителям ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом вручит трофей победителям чемпионата мира по футболу, передает Fox News.

«Мы будем вместе с президентом наслаждаться финалом и, конечно же, вместе вручим трофей победителю. Конечно, мы всегда вместе», — сказал Инфантино.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Эрлинг Холанд рассказал, сможет ли Норвегия выиграть чемпионат мира.