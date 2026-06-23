Тренер сборной Франции покинул расположение команды из-за смерти матери

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение национальной команды из-за смерти матери. Об этом сообщает «Чемпионат».

Дешам не будет руководить командой в матче третьего тура группового этапа с Норвегией.

Во втором туре Франция играла с Ираком. Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшал Филд» и завершилась победой европейцев со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе, еще один мяч на счету действующего обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле.

После этой победы французы набрали шесть очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы I, забронировав место в плей-офф турнира. Иракцы с нулем баллов замыкают таблицу данного квартета.

В первом туре мирового первенства французская сборная оказалась сильнее Сенегала, а Ирак проиграл Норвегии — 1:4.

Ранее скончался фанат, которому стало плохо на открытии чемпионата мира.