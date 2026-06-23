Дубль Роналду помог Португалии разгромить Узбекистан на ЧМ

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Португалия разгромила Узбекистан.

Встреча завершилась со счетом 5:0.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает первое место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Колумбия (3) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Ранее Роналду установил рекорд чемпионатов мира.