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Холанд рассказал, сможет ли Норвегия выиграть чемпионат мира

Холанд заявил, что Норвегия не выиграет чемпионат мира
Brian Snyder/Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что Норвегия не выиграет чемпионат мира, передает Reuters.

» Может ли этот чемпионат мира стать турниром Холанда и сборной Норвегии? Смотря что вы имеете в виду. Если то, что мы впервые за 28 лет вышли на чемпионат мира и прошли в плей-офф — да. Если победу на турнире — абсолютно нет», — сказал Холанд.

Норвегия впервые с 1998 года вышла из группы на чемпионате мира. Перед игрой с Францией норвежцы уступают сопернику в группе I только по разнице мячей.

В матче второго тура сборная Норвегии переиграла команду Сенегала со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, еще один мяч на счету Маркуса Педерсена. У проигравшей команды дважды отличился Исмаэль Сарр.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Холанд заявил, что ему все равно на матч с Францией.

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