Бывший тренер «Спартака» рассказал о перспективах Испании на ЧМ

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что сборная Испании может надолго задержаться на чемпионате мира, передает Sport24.

«Что касается статуса фаворита на чемпионате мира, то уровень игры у больших команд на данный момент очень схожий. Тем не менее я верю, что Испания сможет задержаться на турнире достаточно надолго», — сказал Абаскаль.

21 июня сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и завершилась со счетом 4:0.

На 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, замкнув прострел Оярсабаля. На 21-й минуте Оярсабаль забил после скидки Лапорта. На 24-й минуте он оформил дубль, замкнув прострел Ольмо. В начале второго тайма Кукурелья замкнул подачу с углового, и после рикошета мяч отскочил в ворота. В добавленное время арбитр отменил гол Феррана Торреса из-за офсайда.

Ранее сборная Испании не смогла провести тренировку в США.