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Бывший тренер «Спартака» рассказал о перспективах Испании на ЧМ

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль: Испания может надолго задержаться на ЧМ
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что сборная Испании может надолго задержаться на чемпионате мира, передает Sport24.

«Что касается статуса фаворита на чемпионате мира, то уровень игры у больших команд на данный момент очень схожий. Тем не менее я верю, что Испания сможет задержаться на турнире достаточно надолго», — сказал Абаскаль.

21 июня сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и завершилась со счетом 4:0.

На 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, замкнув прострел Оярсабаля. На 21-й минуте Оярсабаль забил после скидки Лапорта. На 24-й минуте он оформил дубль, замкнув прострел Ольмо. В начале второго тайма Кукурелья замкнул подачу с углового, и после рикошета мяч отскочил в ворота. В добавленное время арбитр отменил гол Феррана Торреса из-за офсайда.

Ранее сборная Испании не смогла провести тренировку в США.

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