Мбаппе раскритиковал состояние поля во время матча с Ираком

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал качество газона после возобновления матча второго тура группового этапа чемпионата мира против Ирака, передает L'Equipe.

«Та половина поля, на которой мы атаковали, была пропитана водой. Они потратили 20 минут на то, чтобы убрать воду на нашей половине поля, где мы оборонялись, но вообще не стали убирать воду там, где мы шли в атаку. Но это не их вина, ничего страшного», — сказал Мбаппе.

Игра Франции и Ирака проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу французов. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

В первом туре мирового первенства французская сборная оказалась сильнее Сенегала, а Ирак проиграл Норвегии — 1:4.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Килиан Мбаппе отказался конкурировать с Лионелем Месси.