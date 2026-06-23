12-й Международный день йоги прошел в Москве

12-й Международный день йоги в России посетили более 120 тысяч человек

Двенадцатый Международный день йоги в России прошел 21 июня в музее-заповеднике «Царицыно».

Фестиваль состоялся в рамках городского проекта «Лето в Москве» и привлек более 120 тысяч гостей.

На территории парка работали более 70 площадок. Гостям предлагали занятия по разным направлениям йоги, медитации, телесные практики, лекции о здоровье, красоте и осознанности. В шатре Московского института психоанализа также прошли мастерские и встречи с психологами.

На главной сцене состоялась масштабная медитация. Практики для участников провели Александра Асадова, Анна Лунегова, Марисабель, Мария Самарина, Диана Джалалова, Анастасия Арманова и Роман Карловский.

На сцене фестиваля выступили Terelya, ISENTIE, iskrit, проект «Демерджи», Ирина Нельсон и DJ Aman, а специальным гостем вечера стала певица IOWA.

Помимо концертов и лекций, для гостей работали детские площадки и Organic People Market, где можно было найти дизайнерскую одежду, хендмейд, натуральную косметику, экотовары и вегетарианский фудкорт.

Международный день йоги в России был организован Департаментом спорта Москвы совместно с проектом Organic People. Проект работает с 2012 года, продвигая культуру йоги, медитации и осознанного подхода к жизни, а также организует крупные городские мероприятия в сфере wellbeing.

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