Сборная Испании не смогла провести тренировку в США

Сборная Испании не смогла провести полноценную тренировку на территории США из-за непогоды, сообщает sport.es.

Команда вышла на поле, но через 20 минут занятия пришлось прервать из-за шторма. Вместо работы на газоне футболисты провели время в спортивном зале.

21 июня сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и завершилась со счетом 4:0.

На 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, замкнув прострел Оярсабаля. На 21-й минуте Оярсабаль забил после скидки Лапорта. На 24-й минуте он оформил дубль, замкнув прострел Ольмо. В начале второго тайма Кукурелья замкнул подачу с углового, и после рикошета мяч отскочил в ворота. В добавленное время арбитр отменил гол Феррана Торреса из-за офсайда.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее игру Франции и Ирака на ЧМ-2026 прервали.