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«Мы пойдем в суд и выиграем»: министр спорта о допуске российских хоккеистов

Дегтярев: если решение IIHF окажется отрицательным, точно пойдем в суд
Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев пригрозил Международной федерации хоккея (IIHF) судебным иском в случае отрицательного решения по допуску российских хоккеистов на международные турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Посмотрим, каким будет решение. Если оно окажется отрицательным, мы уже точно пойдем в суд. Убежден, мы там выиграем, как выиграли в лыжных гонках перед Олимпиадой и Паралимпиадой», — сказал Дегтярев.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали, что хотели организовать матч между НХЛ и КХЛ.

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