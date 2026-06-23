Мбаппе отказался конкурировать с Месси

Мбаппе: не смотрю на то, что делает Месси, иначе мне пришлось бы делать больше

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что намеренно не обращает внимания на рекорды Лионеля Месси, чтобы не создавать себе лишнего давления. Его слова приводит L'Equipe.

«Лео всегда забивал, он забивает и всегда будет забивать. Не смотрю на то, что он делает, иначе мне пришлось бы делать больше. Я смотрю только на свою команду. Когда забиваешь голы, приближаешься к этому уровню, но я повторяю: для меня важнее следить за прогрессом сборной Франции», — сказал Мбаппе.

27-летний футболист оформил дубль в матче второго тура группового этапа против Ирака и вышел на 15 голов в финальных турнирах чемпионатов мира. По этому показателю он сравнялся с Мирославом Клозе, который ранее занимал второе место в списке лучших снайперов в истории мировых первенств.

Месси в матче против Австрии не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

Ранее в первом голе Месси в матче ЧМ-2026 с Австрией усомнились.