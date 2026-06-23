«Нечего делать на ЧМ»: экс-футболист сборной СССР раскритиковал команду Карпина

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили усомнился в том, что нынешняя российская сборная способна конкурировать на чемпионате мира. Его слова передает РИА Новости.

«Если смотреть на ту сборную, которая на протяжении четырех лет удивляет нас шикарной игрой и победами над сборными стран, которые никак не могут попасть в элиту, то понятно, что нам нечего делать на чемпионате мира. Я думаю, что я ответил на вопрос, готова ли наша сборная играть среди этих новых и незнакомых стран. Думаю, что нет», — сказал Кавазашвили.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

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