Франция разгромила Ирак на ЧМ-2026

Состоялся матч второго тура чемпионата мира по футболу между Францией и Ираком.

Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшал Филд» и завершилась победой европейцев со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе, еще один мяч на счету действующего обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы французы набрали шесть очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы I, забронировав место в плей-офф турнира. Иракцы с нулем баллов замыкают таблицу данного квартета.

В первом туре мирового первенства французская сборная оказалась сильнее Сенегала, а Ирак проиграл Норвегии — 1:4.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси более чем в два раза опережает Криштиану Роналду по голам на ЧМ.