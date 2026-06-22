Матч Франция — Ирак на ЧМ-2026 может пройти без фанатов

Болельщиков встречи группового этапа ЧМ-2026 между Францией и Ираком организаторы призвали воздержаться от посещения игры из-за неблагоприятных погодных условий, передает «Би-би-си».

«Если вы находитесь за пределами региона, пожалуйста, не приезжайте на стадион «Филадельфия» в это время», — сказано в сообщении, которое получили фанаты.

Тех, кто уже находится рядом с ареной, просят немедленно проследовать в ближайшие укрытия.

Матч запланирован на 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 0:00 по московскому времени на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее дубль Месси помог Аргентине одержать победу в матче ЧМ-2026.