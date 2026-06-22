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Звезду UFC арестовали за прогулку в нетрезвом виде

Порье арестовали за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии
Reuters

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Дастин Порье был арестован за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в ночь на 21 июня. В штате Джорджия появление в общественном месте в нетрезвом виде может обернуться тюремным сроком. В случае признания виновным ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до одного года. При этом в СМИ появилась информация, что 37-летнего бойца отпустили через несколько часов.

Порье завершил карьеру в июле 2025 года после боя с Максом Холлоуэем. За карьеру он провел 41 поединок, одержал 30 побед при 10 поражениях. Трижды встречался с Конором Макгрегором и выиграл два из трех боев.

Ранее боец UFC рассказал, что с трудом выжил после боя с Хабибом.

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