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МОК отобрал у экс-россиянки олимпийскую медаль Игр-2012

МОК отобрал медаль у экс-россиянки Гулиевой на ОИ-2012 в забеге
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российская легкоатлетка Екатерина Гулиева лишилась олимпийской награды в беге на 800 метров на Играх-2012 в Лондоне. Об этом стало известно на сайте исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК).

Организация перераспределила итоговые результаты соревнований из-за дисквалификации спортсменки, которая сначала финишировала третьей, а после отстранения россиянки Марии Савиновой стала второй.

Теперь серебряная медаль отдана кенийке Памеле Джелимо, бронза — американке Алисии Монтано. Чемпионкой осталась южноафриканка Кастер Семеня.

35-летняя Гулиева отбывает четырехлетний бан с марта 2024 года на основании данных московской лаборатории. В 2021-м она сменила флаг на турецкий. В мае 2025-го CAS отклонил ее апелляцию.

В марте 2022 года Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее World Athletics утвердила рекорд сезона россиянки Полины Кнороз.

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