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«Вышло из нищеты»: Сафин о новом поколении теннисистов

Сафин: мое поколение вышло из нищеты, мотивация была вылезти из задницы
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» Марат Сафин в интервью «Лучшему теннисному подкасту» провел параллель между прошлым и нынешним поколениями теннисистов.

«Есть Восточная Европа, а есть Западная. Возьмем наших с постсоветского пространства. Мое поколение, оно выросло из нищеты. Вот не было ни хрена и ни хрена. Для нас была мотивация вылезти из этой задницы, в которой мы жили», — сказал Сафин.

По его словам, нынешние спортсмены, зачастую не испытывают подобного давления, что сказывается на их отношении к игре.

Сафин завершил игровую карьеру в 2009 году. Сейчас он помогает второй ракетке России Андрею Рублеву в качестве наставника. За его плечами — два титула на мэйджорах и лидерство в мировом рейтинге.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на четыре года за отказ от допинг-теста.

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