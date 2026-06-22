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Колдун из Ганы проклял футболиста сборной Англии перед матчем команд на ЧМ-2026

Колдун из Ганы пообещал наложить проклятие на Кейна перед матчем с Англией
Lee Smith/Reuters

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что наведет порчу на капитана сборной Англии Гарри Кейна в преддверии матча чемпионата мира‑2026. Об этом сообщает Daily Star.

«Я работаю над Гарри Кейном. Я уже показывал, на что способен, поэтому знаю, что мне нужно сделать, чтобы его остановить. Не желаю ему серьезной травмы. Этого будет достаточно, чтобы остановить его в матче против команды моей страны. Я буду делать свою работу, чтобы это помогло Гане», — заявил Бонсам.

Встреча второго тура группового этапа между Англией и Ганой запланирована на 23 июня. Обе команды стартовали на турнире с побед: ганцы одолели Панаму (1:0), а англичане разгромили Хорватию (4:2), причем Кейн оформил дубль.

В 2014 году Бонсам заявлял, что поспособствовал травме Криштиану Роналду перед чемпионатом мира, однако португалец успел восстановиться к старту турнира, вышел на матч с ганцами (2:1) и забил гол.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Кейн установил рекорд чемпионатов мира.

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