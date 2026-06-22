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Экс-полузащитник ЦСКА перешел в «Ростов»

«Ростов» объявил о подписании экс-футболиста ЦСКА Мухина
РИА «Новости»

Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Максимом Мухиным, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист расторг соглашение с московским ЦСКА по обоюдному согласию сторон. Мухин также уже провел первую тренировку в составе «Ростова».

В прошлом сезоне 24-летний игрок выступал за «Сочи» на правах аренды, провел 24 матча и забил один гол. На его счету также семь встреч за сборную России.

В прошедшем сезоне в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе петербургский клуб набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России.

Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита».

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее стало известно о возможном переезде лидера ЦСКА в Грецию.

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