Во Франции раскритиковали расширение ЧМ-2026

Французский журналист Даниэль Риоло в колонке для RMC Sport заявил, что расширение числа участников чемпионата мира с 32 до 48 команд является ошибочным решением.

По его словам, увеличение количества сборных сделало бессмысленным проведение группового этапа.

«Чем дальше мы продвигаемся, тем больше я считаю формат с 48 командами неоправданным. Группы слабые, нет настоящей конкуренции. Я не понимаю, почему вы так волнуетесь за маленькие команды, прекрасно зная, что они ничего не добьются. Нам не нужны эти матчи», — заявил Риоло

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее сообщали, что во Франции отстранили журналистку за критику игрока сборной Бельгии на ЧМ-2026.