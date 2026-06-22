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Российский тренер разорвал контракт с чемпионом Белоруссии

Тренер Адиев разорвал контракт с чемпионом Белоруссии «МЛ Витебском»
Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Магомед адиев прекратил трудовые отношения с белорусским «МЛ Витебск», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на правовую компанию «Алетейя».

По информации источника, поводом для данного решения стала попытка руководства витебчан в одностороннем порядке изменить условия контракта.

«Продолжение сотрудничества стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта», — заявили в организации.

После 12 туров в таблице чемпионата Белоруссии «МЛ Витебск» занимает второе место.

Предыдущим клубом Адиева были самарские «Крылья Советов». 48-летний тренер возглавлял волжский клуб с лета 2025 года.

24 марта стало известно, что Адиев уехал в Астану для заключения контракта с «Актобе». СМИ сообщали, что казахстанский клуб планирует выплатить «Крыльям Советов» неустойку за разрыв соглашения с Адиевым. 25 числа сам специалист заявил, что не вел переговоров с казахстанским «Актобе» о сиюминутном назначении в клуб.

Ранее на ЧМ-2026 установлен новый рекорд.

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