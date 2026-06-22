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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Фигурист Ягудин предсказал имя лучшего игрока ЧМ-2026

Фигурист Ягудин заявил, что Мбаппе станет лучшим футболистом ЧМ-2026
Dylan Martinez/Reuters

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в интервью «Матч ТВ» заявил, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе станет лучшим игроком ЧМ-2026.

По его словам, по ходу турнира у 27-летнего форварда уже случилось несколько знаменательных моментов.

«Раз я болею за сборную Франции, поэтому — Мбаппе. Он уже забил два, превзошел рекорды. Он стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной. Мбаппе станет лучшим игроком этого мундиаля», — заявил Ягудин.

Во втором туре сборная Франуии должна сыграть против Ирака. Игра должна состояться 23 июня в 0:00 по московскому времени на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Во время игры температура воздуха поднимется до +33°С, периодами в зоне проведения игры будут грозы и дождь.

В первом туре мирового первенства французская сборная оказалась сильнее Сенегала, а Иран проиграл Норвегии — 1:4.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2026 установлен новый рекорд.

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