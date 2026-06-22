Игрок «Краснодара» был признан лучшим в матче Кабо-Вербе и Уругвая на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Уругвая.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Хард Рок» во Флориде, завершилась с результатом 2:2. Ленини вышел в стартовом составе своей команды и на 21-й минуте открыл счет в матче, став автором первого гола Кабо-Верде в истории чемпионата мира. Игрока заменили на 71-й минуте.

В конце первого тайма сборная Уругвая забила дважды: на 44-й минуте отличился Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, а на 45+6-й минуте забил Агустин Каноббио. На 61-й минуте Элио Варела сравнял счет.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Эспен Эскос из Норвегии.

Сборные Уругвая и Кабо-Верде выступают в группе H вместе с национальными командами Испании и Саудовской Аравии, которые уже провели свой матч второго тура мирового первенства. Их игра завершилась уверенной победой испанских футболистов со счетом 4:0. Теперь у Уругвая и Кабо-Верде по два очка, Испания лидирует с четырьмя баллами.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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