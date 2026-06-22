Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Гол игрока РПЛ принес Кабо-Верде еще одну сенсационную ничью на ЧМ-2026

Сборные Кабо-Верде и Уругвая сыграли вничью в матче ЧМ-2026
REUTERS/Marco Bello

Сборная Уругвая и национальная команда Кабо-Верде сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Хард Рок» во Флориде, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыл игрок Кабо-Верде Кевин Ленини, который выступает в «Краснодаре». Он отличился на 21-й минуте. В конце первого тайма сборная Уругвая забила дважды: на 44-й минуте отличился Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, а на 45+6-й минуте забил Агустин Каноббио. На 61-й минуте Элио Варела сравнял счет.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Эспен Эскос из Норвегии.

Сборные Уругвая и Кабо-Верде выступают в группе H вместе с национальными командами Испании и Саудовской Аравии, которые уже провели свой матч второго тура мирового первенства. Их игра завершилась уверенной победой испанских футболистов со счетом 4:0. Теперь у Уругвая и Кабо-Верде по два очка, Испания лидирует с четырьмя баллами.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее вратарь сборной Кюрасао Элой Ром заявил, что ему должны установить памятник.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
22 июня, ровно в 4 утра. 8 фильмов о том, как один день 85 лет назад изменил судьбы миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!