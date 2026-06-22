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40-летний вратарь Возинья и два игрока РПЛ выйдут в старте Кабо-Верде на матч ЧМ-2026

Игроки РПЛ Ленини и Беншимол выйдут в составе Кабо-Верде на матч ЧМ с Уругваем
Андрей Шрамко/РИА Новости

Национальные сборные Уругвая и Кабо-Верде объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 по футболу.

40-летний голкипер Возинья, а также полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и форвард «Акрона» Беншимол выйдут в старте команды из Кабо-Верде.

Уругвай: Муслера, Оливера, Санабрия, Варела, Касерес, Вальверде, Каноббио, Угарте, Бентанкур, Араухо, Виньяс.

Кабо-Верде: Возинья, Роберту Лопеш, Морейра, Кабрал, Боржеш, Ленини, Арканжу, Монтейру, Родригеш, Мендеш, Беншимол.

Встреча состоится на стадионе «Хард Рок» во Флориде 22 июня, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 1:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой назначен Эспен Эскос из Норвегии.

Сборные Уругвая и Кабо-Верде выступают в группе H вместе с национальными командами Испании и Саудовской Аравии, которые уже провели свой матч второго тура мирового первенства. Их игра завершилась уверенной победой испанских футболистов со счетом 4:0.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее в сборной Португалии объяснили, почему команда не играет только на Криштиану Роналду.

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