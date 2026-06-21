«Воплощение мечты»: Ямаль о дебютном голе на ЧМ-2026

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль назвал свой дебютный гол на чемпионате мира воплощением мечты, передает пресс-служба ФИФА.

«Я всегда мечтал попасть на чемпионат мира, и возможность забить в своем первом матче в стартовом составе - это просто мечта. Я смотрел прошлый чемпионат мира в школе, поэтому возможность забить здесь, когда моя мама и вся семья на трибунах, — это воплощение мечты», — сказал Ямаль.

Встреча завершилась со счетом 4:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, замкнув прострел Оярсабаля. На 21-й минуте Оярсабаль забил после скидки Лапорта. На 24-й минуте он оформил дубль, замкнув прострел Ольмо. В начале второго тайма Кукурелья замкнул подачу с углового, и после рикошета мяч отскочил в ворота. В добавленное время арбитр отменил гол Феррана Торреса из-за офсайда.

Испания набрала четыре очка в двух турах и возглавила турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия с одним очком располагается на четвертом месте.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Ямаль побил возрастной рекорд среди футболистов с голами на ЧМ и Евро.