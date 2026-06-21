В сборной Португалии объяснили, почему команда не играет только на Роналду

Консейсау: мы не чувствуем, что обязаны пасовать именно Роналду

Вингер «Ювентуса» и сборной Португалии Франсишку Консейсау заявил, что игроки не считают себя обязанными отдавать мяч именно Криштиану Роналду, передает A Bola.

«Если говорить о забивании голов, то Криштиану нет равных. Но мы не чувствуем, что обязаны отдавать мяч именно ему. Я отдаю тому, кто лучше открыт. Он здесь, чтобы помогать, как и любой другой игрок», — сказал Консейсау.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее в России оценили старт Роналду на ЧМ-2026.