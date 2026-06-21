Министр спорта назвал результат россиянки Кнороз аргументом для World Athletics

Дегтярев назвал победу Кнороз в прыжках с шестом аргументом для World Athletic

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале заявил, что результат прыгуньи с шестом Полины Кнороз является аргументом для Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) ускорить возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Наши спортсмены готовы бороться за первые места на любых международных стартах. Кроме того, это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов, без которых, очевидно, уровень соперничества и зрелищность соревнований снижаются. Когда сильнейшие остаются вне борьбы, выигрывает только посредственность», — написал Дегтярев.

Кнороз заняла первое место на Кубке России с результатом 4,91 метра. Этот результат стал лучшим в текущем легкоатлетическом сезоне и превзошел достижение американки Ханы Молл (4,88 метра).

В марте 2022 года Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее World Athletics утвердила рекорд сезона Кнороз.