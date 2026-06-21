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Экс-легионер «Зенита» удивился отсутствию России на ЧМ-2026

Экс-игрок «Зенита» Ломбертс выступил за участие России на ЧМ-2026
Игорь Руссак/РИА Новости

Бывший защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс выразил недоумение в связи с тем, что сборная России не участвует в чемпионате мира по футболу. Его слова передает Sport24.

«Конечно, жаль не видеть Россию на чемпионате мира. То же самое можно сказать и про Италию — одну из величайших футбольных стран мира. Я бы предпочел видеть на чемпионате мира Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные. Но мы не можем на это повлиять, поэтому остается только надеяться, что возвращение произойдет как можно скорее», — сказал Ломбертс.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48. Сборная России не участвует в международных стартах с февраля 2022 года из-за отстранения.

Ранее российский фанат рассказал об отношении иностранцев к флагу РФ к ЧМ-2026.

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