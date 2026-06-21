Губерниев переживает за мать прославившегося на ЧМ-2026 вратаря Кабо-Верде

Губерниев: время переживать, что там с мамой вратаря сборной Кабо‑Верде

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что мама вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи прилетела в США, передает «Матч ТВ».

«Сейчас, когда в Москве ситуация непростая: самолеты летают так себе, бензин подорожал, — самое время переживать, что там с мамой вратаря сборной Кабо‑Верде, но, слава богу, с мамой все в порядке, нам от этого чуть легче жить будет, я считаю», — сказал Губерниев.

Игра между Испанией и Кабо-Верде, которая прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, закончилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком матча. После встречи вратарь не смог сдержать слез и рассказал, что его мать не пустили в США из-за проблем с визой.

После этой встречи испанцы и кабовердяне набрали по одному очку в турнирной таблице группы Н и синхронно возглавили ее. Второй матч Кабо-Верде против Уругвая пройдет 21 июня.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее 18-летняя звезда сборной Испании вошел в стартовый состав матча с Саудовской Аравией.