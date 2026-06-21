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В Норвегии заявили о необходимости Большунова в мировом спорте

Нортуг: Большунов нужен мировым лыжам, чтобы конкурировать с норвежцами
Sergey Elagin/Global Look Press

Норвежский двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг заявил, что российский лыжник Александр Большунов необходимо мировому лыжному спорту. Его слова передает Sport24.

«Большунов по-прежнему невероятный лыжник. Это тот человек, который нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Все видели, что было в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами», — заявил Нортуг.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

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