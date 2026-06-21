«Сыграл неудачно»: в России оценили старт Роналду на ЧМ-2026

Тренер Колыванов: болею за Португалию, но Роналду с Конго сыграл неудачно

Известный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов заявил, что болеет за сборную Португалии на чемпионате мира — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сборная Португалии интересная команда. Они умеют играть в хороший футбол. Но с Конго Криштиану сыграл крайне неудачно. Соперник играл с плотной обороной, их достаточно сложно было вскрыть. С Роналду очень плотно играют по два-три человека в штрафной площади», — указал он.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее британский актер подверг критике Роналду.