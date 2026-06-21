В сборной Ирана пожаловались на ФИФА из-за отношения к команде

В сборной Ирана заявили, что команде не дали приехать заранее на игру с Бельгией

Главный тренер сборной Ирана Амир Галеной пожаловался на отношение к команде со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит Globo Esporte.

«Хотелось бы, чтобы нам позволили прилететь за две недели до первой игры, чтобы набрать оптимальные кондиции. Нас лишили этой возможности. Это несправедливость. Надеюсь, такое поведение не станет устоявшейся нормой на чемпионатах мира», — указал он.

Матч сборной Ирана с командой Бельгии состоится 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Иранская сборная добралась до Лос-Анджелеса только за сутки до матча.

Игра Ирана и Новой Зеландии в первом туре ЧМ завершилась со счетом 2:2. Изначально предполагалось, что после матча иранская сборная проведет ночь в Лос-Анджелесе, после чего вылетит на базу в Мексику после тренировки. Однако сборная сразу же покинула страну.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее появилась информация, что Иран направит жалобу в ФИФА из-за ограничений при подготовке к ЧМ-2026.