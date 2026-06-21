37-летний вратарь сборной Кюрасао: мне должны установить памятник

Вратарь сборной Кюрасао по футболу Элой Ром заявил, что ему должны установить памятник на родине после матча группового этапа чемпионата мира с командой Эквадора. Его слова приводит Match of the Day в социальной сети X.

«Для меня как вратаря это почти что идеальный матч. Я также горд за команду, ведь мы это сделали все вместе. Я совершал сейвы, но мы бились как команда. Как и игроки, вышедшие на замену. Но да, думаю, мне должны установить памятник на Кюрасао», — заявил он.

37-летний Ром стал лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Эквадора. Матч сенсационно завершился нулевой ничьей. 37-летний вратарь отразил 15 ударов по своим воротам и установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов в основное время. Абсолютный рекорд принадлежит американцу Тиму Ховарду, который в 2014 году отразил 16 ударов (с учетом дополнительного времени) в матче против Бельгии.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы E у Германии шесть очков, Кот-д'Ивуар набрал три балла. У Эквадора и Кюрасао по одному очку. В заключительном туре Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуаром.

Ранее Германия установила рекорд чемпионатов мира.