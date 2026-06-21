Российская гимнастка завоевала три золотые медали на Кубке вызова за день

Гимнастка Ильтерякова выиграла третье золото за день на Кубке вызова

Российская гимнастка София Ильтерякова завоевала три золотые медали на этапе Кубке вызова за один день.

Третье золото она выиграла в упражнении с лентой. 15-летняя спортсменка набрала 27,350 балла. На втором месте расположилась представительница Китая Ци Ван (27,100), а третью строчку заняла представительница Узбекистана Наталья Усова (26,750).

До этого Ильтерякова выиграла золотые медали в упражнениях с мячом и булавами. На ее счету серебро в личном многоборье и бронзовую медаль в упражнении с обручем.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее World Athletics утвердила рекорд сезона россиянки Полины Кнороз.