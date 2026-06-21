«Мы ходили с флагом, с нами фотографировались»: российский фанат о ЧМ-2026

Российский болельщик Дмитрий Прусов рассказал, что у него не возникает никаких проблем из-за того, что на чемпионате мира — 2026 он находится с национальной российской атрибутикой, включая флаг. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы ходили с флагом постоянно. Перед стадионом останавливались — к нам подходили и фотографировались. Подходили ребята из Узбекистана, Казахстана, Беларуси и даже из Абхазии парень был. Несколько российских туристов мы встречаем одиночками. Парой люди отдыхают или кто-то полетел в одиночку», — указал он.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48. Сборная России не участвует в международных стартах с февраля 2022 года из-за отстранения.

Ранее в Мексике воспротивились проведению ЧМ-2026 из-за пропавших без вести.