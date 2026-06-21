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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Футболист сборной Парагвая «украл» часы арбитра во время матча ЧМ-2026

Футболист сборной Парагвая Галарса забрал часы арбитра во время матча ЧМ
Carlos Barria/Reuters

Полузащитник сборной Парагвая по футболу Матиас Галарса стал участником необычного эпизода во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Турции.

В ночь на 20 июня Парагвай обыграл Турцию со счетом 1:0. Галарса забил единственный мяч в этой встрече, а в концовке второго тайма он получил тяжелую травму и покинул поле на носилках. Однако в социальных сетях стали обсуждать другой эпизод с его участием.

В компенсированное к первому тайму время между футболистами возникла потасовка между футболистами, и главный арбитр Иван Бартон был вынужден вмешаться. По ходу момента судья потерял свои смарт-часы. Именно их нашел Галарса и надел на свою руку, после чего отошел в сторону. Этот момент попал в трансляцию и болельщики в социальной сети начали возмущаться произошедшим из-за того, что футболист якобы украл часы.

При этом во втором тайме Бартон был вновь замечен на поле в своих часах. Неясно, как и когда арбитр успел вернуть часы.

Чемпионат мира — 2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее сборная Ирана прибыла в США всего за сутки до матча ЧМ-2026.

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